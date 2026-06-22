Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области
За неделю, с 15 по 21 июня, к врачам обратились 2311 человек. Во всех случаях, кроме одного пациента с гриппом, был поставлен диагноз ОРВИ, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость уменьшилась на 23,8%.
Общий показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 42,3%.
В стационары области госпитализированы 12 человек.
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