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Общество

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.06, 11:48
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За неделю, с 15 по 21 июня, к врачам обратились 2311 человек. Во всех случаях, кроме одного пациента с гриппом, был поставлен диагноз ОРВИ, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость уменьшилась на 23,8%.

Общий показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 42,3%.

В стационары области госпитализированы 12 человек.

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