Калужские солдаты расскажут молодёжи о мужестве и верности Родине

В российских регионах стартовала всероссийская акция «Служу Отечеству». Ее организаторами выступили фонд «Защитники Отечества» и общество «Знание». Проект проводится уже в третий раз и объединяет школьников, студентов, действующих военных и ветеранов специальной военной операции.

Главная цель акции — познакомить молодежь с ветеранами СВО и привлечь их к просветительской работе. Встречи проходят в рамках летней оздоровительной кампании в детских лагерях.

Ветераны делятся с ребятами личными историями о мужестве, рассказывают о верности долгу и Родине. Также они обсуждают с молодежью варианты профессионального развития как в армии, так и на гражданке, объясняя, как помогает боевой опыт.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие живые встречи помогают передать подрастающему поколению важные ценности единства.