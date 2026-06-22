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Общество

Калужские солдаты расскажут молодёжи о мужестве и верности Родине

Дмитрий Ивьев
22.06, 11:40
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В российских регионах стартовала всероссийская акция «Служу Отечеству». Ее организаторами выступили фонд «Защитники Отечества» и общество «Знание». Проект проводится уже в третий раз и объединяет школьников, студентов, действующих военных и ветеранов специальной военной операции.

Главная цель акции — познакомить молодежь с ветеранами СВО и привлечь их к просветительской работе. Встречи проходят в рамках летней оздоровительной кампании в детских лагерях.

Ветераны делятся с ребятами личными историями о мужестве, рассказывают о верности долгу и Родине. Также они обсуждают с молодежью варианты профессионального развития как в армии, так и на гражданке, объясняя, как помогает боевой опыт.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие живые встречи помогают передать подрастающему поколению важные ценности единства.

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