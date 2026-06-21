Над тремя округами Калужской области сбиты четыре беспилотника

Днём 21 июня силами противовоздушной обороны уничтожены четыре БПЛА в небе над Боровским, Малоярославецким и Юхновским муниципальными округами.

- На местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Предварительная информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Инфраструктура округов не пострадала.