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Над тремя округами Калужской области сбиты четыре беспилотника

Владимир Андреев
21.06, 18:38
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Днём 21 июня силами противовоздушной обороны уничтожены четыре БПЛА в небе над Боровским, Малоярославецким и Юхновским муниципальными округами.

- На местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Предварительная информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Инфраструктура округов не пострадала.

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