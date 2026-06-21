Над тремя округами Калужской области сбиты четыре беспилотника
Днём 21 июня силами противовоздушной обороны уничтожены четыре БПЛА в небе над Боровским, Малоярославецким и Юхновским муниципальными округами.
- На местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Предварительная информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Инфраструктура округов не пострадала.
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