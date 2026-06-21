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Общество

В Людинове проверят чиновников на халатность из-за аварийного дома

Владимир Андреев
21.06, 17:22
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В Людиновском округе следственные органы организовали процессуальную проверку по факту длительного нерасселения жильцов аварийного дома на улице Герцена.

Здание было признано непригодным для проживания ещё в 2018 году, однако люди до сих пор вынуждены оставаться в нём.

Основанием для проверки послужило обращение граждан, поступившее в ходе личного приёма руководителя следственного управления СК России по Калужской области Марка Харламова. Он совместно с заявителями и представителями администрации осмотрел помещения и поручил подчинённым разобраться в ситуации в рамках статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Параллельно руководство следственного управления совместно с местными властями прорабатывает возможность ускорить переселение людей из аварийного фонда.

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