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Новость дня Общество

В Калуге полностью сняты ограничения после велогонки

Владимир Андреев
21.06, 15:20
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В областном центре восстановлено движение по всем городским улицам, которые были задействованы в велозаезде Космического триатлона.

Последним открытым участком стала улица Калуга-Бор.

Теперь автомобилисты могут свободно передвигаться как по внутреннему кольцу окружной дороги, так и по остальным трассам.

Тем временем спортсмены завершили гонку и готовятся к церемонии награждения.

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