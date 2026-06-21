В Калуге полностью сняты ограничения после велогонки
В областном центре восстановлено движение по всем городским улицам, которые были задействованы в велозаезде Космического триатлона.
Последним открытым участком стала улица Калуга-Бор.
Теперь автомобилисты могут свободно передвигаться как по внутреннему кольцу окружной дороги, так и по остальным трассам.
Тем временем спортсмены завершили гонку и готовятся к церемонии награждения.
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