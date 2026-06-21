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Общество

Над Жиздринским округом сбит беспилотник — пострадавших нет

Владимир Андреев
21.06, 15:02
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Утром 21 июня силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Жиздринского муниципального округа.

На месте инцидента уже работает оперативная группа.

По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

В 8:30 в аэропорту «Калуга» были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

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