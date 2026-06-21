Над Жиздринским округом сбит беспилотник — пострадавших нет

Утром 21 июня силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Жиздринского муниципального округа.

На месте инцидента уже работает оперативная группа.

По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

В 8:30 в аэропорту «Калуга» были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.