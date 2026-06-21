Над Жиздринским округом сбит беспилотник — пострадавших нет
Утром 21 июня силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Жиздринского муниципального округа.
На месте инцидента уже работает оперативная группа.
По предварительным данным, жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
В 8:30 в аэропорту «Калуга» были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
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