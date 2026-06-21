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Общество

Андрей Каприн удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

Владимир Андреев
21.06, 14:00
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Глава НМИЦ радиологии Минздрава России, академик Андрей Каприн стал обладателем почётного звания Героя Труда.

Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

Высокое звание присвоено за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие медицинской науки.

Андрей Каприн возглавляет ведущий научно-исследовательский центр в области радиологии и онкологии, являясь одним из ключевых специалистов в этой сфере.

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