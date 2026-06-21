Андрей Каприн удостоен звания Героя Труда Российской Федерации
Глава НМИЦ радиологии Минздрава России, академик Андрей Каприн стал обладателем почётного звания Героя Труда.
Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.
Высокое звание присвоено за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие медицинской науки.
Андрей Каприн возглавляет ведущий научно-исследовательский центр в области радиологии и онкологии, являясь одним из ключевых специалистов в этой сфере.
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