Движение по всей окружной дороге Калуги полностью восстановлено

В областном центре сняты все ограничения на внутреннем кольце объездной трассы.

Как только велосипедисты Космического триатлона финишировали на каждом из участков, проезд для автомобилистов оперативно открывали.

К середине дня свободным стал весь маршрут по окружной. Единственное исключение — улица Калуга-Бор, где ограничения сохраняются.