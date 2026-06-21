Движение по всей окружной дороге Калуги полностью восстановлено
В областном центре сняты все ограничения на внутреннем кольце объездной трассы.
Как только велосипедисты Космического триатлона финишировали на каждом из участков, проезд для автомобилистов оперативно открывали.
К середине дня свободным стал весь маршрут по окружной. Единственное исключение — улица Калуга-Бор, где ограничения сохраняются.
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