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Движение по всей окружной дороге Калуги полностью восстановлено

Владимир Андреев
21.06, 13:07
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В областном центре сняты все ограничения на внутреннем кольце объездной трассы.

Как только велосипедисты Космического триатлона финишировали на каждом из участков, проезд для автомобилистов оперативно открывали.

К середине дня свободным стал весь маршрут по окружной. Единственное исключение — улица Калуга-Бор, где ограничения сохраняются.

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