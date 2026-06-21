Владислав Шапша поздравил калужских медиков с профессиональным праздником

Губернатор Калужской области обратился к врачам, фельдшерам, медсёстрам и всему персоналу системы здравоохранения с поздравлениями в День медицинского работника.

Он отметил, что укрепление отрасли остаётся одним из приоритетов региона: строятся и обновляются больницы и ФАПы, закупается современное оборудование, развивается высокотехнологичная помощь.

Особое внимание — подготовке кадров. Сейчас по договорам о целевом обучении в вузах занимаются 767 будущих медиков. В этом году планируется трудоустроить более 150 выпускников, а по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлечь ещё 45 специалистов.

Глава региона подчеркнул, что работа медиков требует не только профессионализма, но и мужества. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес врачей, помогающих бойцам в зоне СВО и в госпиталях ЛНР и Новороссии.

Среди них — травматолог-ортопед областной больницы Фёдор Ширяев (четыре командировки в ЛНР), реанимационная медсестра Лариса Кулинич (две командировки), хирург БСМП Андрей Залитис, который возглавляет единственное в регионе отделение гнойной хирургии и занимается лечением минно-взрывных ран у участников СВО.

- Спасибо за самоотверженный труд, горячие сердца и золотые руки и низкий поклон ветеранам, — сказал губернатор.