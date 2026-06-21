В Калуге после велогонки оперативно снимают ограничения на объездной дороге

В областном центре поэтапно восстанавливают движение на участках окружной дороги, которые были задействованы в велозаезде Космического триатлона.

Проезд открывают сразу же, как только финиширует последний велосипедист.

Уже сняты ограничения на внутреннем кольце объездной — вновь доступны въезд и выезд из города в районе улицы Московской, а также в деревне Жерело. Кроме того, открыт выезд из микрорайона Анненки в сторону Мстихино.

Остальные участки будут освобождать по мере готовности — вслед за завершением велосипедного этапа.