Упавшее на братское захоронение дерево в Дзержинском районе будут убирать месяц

В деревне Беляйково Дзержинского района ещё 12 июня на братское захоронение времён Великой Отечественной войны упало дерево.

Местные жители смогли частично распилить его своими силами, однако полностью справиться с завалом не удалось.

На следующий день, 13 июня, сельчане сообщили о случившемся в администрацию поселения. Однако по состоянию на 20 июня дерево так и не убрали.

В администрации Дзержинского муниципального округа пояснили, что в настоящее время готовится сметный расчёт на уборку упавшего дерева и ремонт ограды мемориала.

- После проведения необходимых торговых процедур работы будут выполнены. Ориентировочный срок — в течение месяца, - уточнили чиновники.