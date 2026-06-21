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Общество

Экскурсия на производство стала наградой для ферзиковских эко-активистов

Владимир Андреев
21.06, 08:20
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Ученики Ферзиковской школы получили необычный приз за победу в областном зачете всероссийского марафона по сбору макулатуры.

Региональный этап «БумБатла» выиграла именно их команда, собравшая внушительный объем бумажного вторсырья — 4 тонны.

Акция проводится в рамках федерального проекта, направленного на внедрение культуры раздельного сбора мусора.

Организаторы состязания отблагодарили ребят поездкой предприятие по производству бумаги. Там школьники воочию увидели, как перерабатываются отходы в чистые листы, и изучили принципы безотходного производства.

В финале визита каждому активисту вручили сувениры — тетради местного производства.

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