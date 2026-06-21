Экскурсия на производство стала наградой для ферзиковских эко-активистов
Ученики Ферзиковской школы получили необычный приз за победу в областном зачете всероссийского марафона по сбору макулатуры.
Региональный этап «БумБатла» выиграла именно их команда, собравшая внушительный объем бумажного вторсырья — 4 тонны.
Акция проводится в рамках федерального проекта, направленного на внедрение культуры раздельного сбора мусора.
Организаторы состязания отблагодарили ребят поездкой предприятие по производству бумаги. Там школьники воочию увидели, как перерабатываются отходы в чистые листы, и изучили принципы безотходного производства.
В финале визита каждому активисту вручили сувениры — тетради местного производства.
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