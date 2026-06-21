Экскурсия на производство стала наградой для ферзиковских эко-активистов

Ученики Ферзиковской школы получили необычный приз за победу в областном зачете всероссийского марафона по сбору макулатуры.

Региональный этап «БумБатла» выиграла именно их команда, собравшая внушительный объем бумажного вторсырья — 4 тонны.

Акция проводится в рамках федерального проекта, направленного на внедрение культуры раздельного сбора мусора.

Организаторы состязания отблагодарили ребят поездкой предприятие по производству бумаги. Там школьники воочию увидели, как перерабатываются отходы в чистые листы, и изучили принципы безотходного производства.

В финале визита каждому активисту вручили сувениры — тетради местного производства.