В Козельском районе модернизировали тепловой узел образовательного учреждения
В населенном пункте Озерское подошли к концу ремонтные работы на отрезке тепломагистрали, обеспечивающем подачу энергии в местную школу-интернат.
О завершении этапа строительных работ доложил глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.
Подрядчики произвели замену изношенных коммуникаций на линии, соединяющей котельную с корпусами учебного заведения.
Обновление трубопровода, по словам чиновников, направлено на укрепление гидравлической устойчивости сети и минимизацию вероятности порывов в зимний период.
Финансирование и организация процесса велись в русле областной целевой программы, нацеленной на ресурсосбережение и рост энергетической эффективности регионального хозяйства.
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