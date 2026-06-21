В Козельском районе модернизировали тепловой узел образовательного учреждения

В населенном пункте Озерское подошли к концу ремонтные работы на отрезке тепломагистрали, обеспечивающем подачу энергии в местную школу-интернат.

О завершении этапа строительных работ доложил глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Подрядчики произвели замену изношенных коммуникаций на линии, соединяющей котельную с корпусами учебного заведения.

Обновление трубопровода, по словам чиновников, направлено на укрепление гидравлической устойчивости сети и минимизацию вероятности порывов в зимний период.

Финансирование и организация процесса велись в русле областной целевой программы, нацеленной на ресурсосбережение и рост энергетической эффективности регионального хозяйства.