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21 июня въезды в Калугу останутся открытыми, несмотря на велогонку

Владимир Андреев
21.06, 06:48
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В день масштабной велосипедной гонки, которая состоится 21 июня в областном центре в рамках Космического триатлона, въезд и выезд из Калуги не будут перекрыты.

Движение по внешнему кольцу объездной дороги останется привычным — ограничений не предусмотрено. Без изменений сохранится и выезд из города в направлении станции «Сергиев Скит» через посёлок Силикатный и деревню Белая.

Беспрепятственно попасть в Калугу или покинуть её автомобилисты смогут по улицам Грабцевское шоссе, Тарутинской, Тульской и 40 лет Октября, а также по Тульскому шоссе.

На тех участках, где планируются частичные перекрытия, движение будут возобновлять веерно — сразу же после того, как проедет последний велосипедист.

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