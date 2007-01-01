В роддоме Калуги открылась выставка фотографий «Мой дом рождения»
Её организовало региональное отделение Союза женщин России. Экспозиция приурочена ко Дню медицинского работника. Об этом 20 июня сообщили в Городской Думе Калуги.
На выставке представлены фотографии детей, внуков и племянников сотрудников родильного дома. Все они появились на свет именно в этих стенах. Первая подобная выставка прошла в 2017 году и была посвящена Дню семьи, любви и верности.
Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев посетил выставку и поздравил врачей с профессиональным праздником.
- У вас очень важная и ответственная работа, через ваши добрые руки проходят новые поколения калужан. Благодаря высокому профессионализму, доброму и душевному отношению к своим маленьким пациентам и их родителям, вы прекрасно справляетесь с этой задачей. Низкий поклон и благодарность от лица всех родителей, чьи дети появились здесь на свет, - отметил Юрий Моисеев.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!