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В роддоме Калуги открылась выставка фотографий «Мой дом рождения»

В Городском родильном доме Калуги открылась 2-я фотовыставка «Мой дом рождения».
Ольга Володина
20.06, 17:48
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Фото: Городская Дума Калуги.
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Её организовало региональное отделение Союза женщин России. Экспозиция приурочена ко Дню медицинского работника. Об этом 20 июня сообщили в Городской Думе Калуги.

На выставке представлены фотографии детей, внуков и племянников сотрудников родильного дома. Все они появились на свет именно в этих стенах. Первая подобная выставка прошла в 2017 году и была посвящена Дню семьи, любви и верности.

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев посетил выставку и поздравил врачей с профессиональным праздником.

- У вас очень важная и ответственная работа, через ваши добрые руки проходят новые поколения калужан. Благодаря высокому профессионализму, доброму и душевному отношению к своим маленьким пациентам и их родителям, вы прекрасно справляетесь с этой задачей. Низкий поклон и благодарность от лица всех родителей, чьи дети появились здесь на свет, - отметил Юрий Моисеев.

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