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Общество

В Тарусе водитель на Toyota не пропустил ВАЗ и получил полтора года принудительных работ

Прокуратура Тарусского района поддержала обвинение в отношении 33-летнего местного жителя.
Ольга Володина
20.06, 16:34
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. ДТП произошло в сентябре 2025 года.

В суде установили, что подсудимый за рулём Toyota Hilux поворачивал и не пропустил ВАЗ 210740, который ехал навстречу по главной.

В результате столкновения водитель второго автомобиля получил тяжёлые травмы. Его здоровью был причинён серьёзный вред.

Подсудимый полностью возместил потерпевшему ущерб. Он выплатил больше 1,2 миллиона рублей - и моральный, и материальный вред.

Суд назначил наказание сроком 1 год 6 месяцев принудительных работ. Также мужчину лишили прав на 2 года.

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