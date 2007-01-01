В Калужской области за неделю подешевели яйца и масло, подорожал лук

Министерство конкурентной политики Калужской области опубликовало данные о ценах на продукты.

За неделю с 10 по 17 июня в регионе изменилась стоимость нескольких категорий товаров.

Подсолнечное масло подешевело на 0,85%. Выпечка из пшеничной муки стала доступнее на 1,87%. Глазированные шоколадом конфеты потеряли в цене 3,42%.

Куриные яйца подешевели на 1,28 %. Молоко — на 4,78 %. Свежие огурцы — на 4,14%. Белокочанная капуста — на 3,10%.

Репчатый лук прибавил 6,42%. Фруктово-ягодные консервы для детей — 6,25%.

В региональном правительстве отметили, что в Калужской области одни из самых низких цен среди соседей. Это касается подсолнечного масла, соли, пшеничной муки, гречки и бананов.