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Общество

В Калужской области за неделю подешевели яйца и масло, подорожал лук

Министерство конкурентной политики Калужской области опубликовало данные о ценах на продукты.
Ольга Володина
20.06, 08:46
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За неделю с 10 по 17 июня в регионе изменилась стоимость нескольких категорий товаров.

Подсолнечное масло подешевело на 0,85%. Выпечка из пшеничной муки стала доступнее на 1,87%. Глазированные шоколадом конфеты потеряли в цене 3,42%.

Куриные яйца подешевели на 1,28 %. Молоко — на 4,78 %. Свежие огурцы — на 4,14%. Белокочанная капуста — на 3,10%.

Репчатый лук прибавил 6,42%. Фруктово-ягодные консервы для детей — 6,25%.

В региональном правительстве отметили, что в Калужской области одни из самых низких цен среди соседей. Это касается подсолнечного масла, соли, пшеничной муки, гречки и бананов.

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