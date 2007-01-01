В небе над Калугой заметили двойную радугу

В конце рабочей недели природа преподнесла калужанам сюрприз.

Над областным центром появилась двойная радуга. Наша подписчица прислала фотографию этого редкого явления.

- По народным приметам двойная радуга приносит счастье, - сопровождает фото подписью калужанка.

Двойная радуга возникает, когда солнечные лучи дважды отражаются внутри капель воды. Это явление можно увидеть нечасто, поэтому каждый раз оно вызывает восхищение.

Желаем всем калужанам хороших выходных. Пусть удача сопутствует вам, а радуга станет добрым знаком перед выходными.