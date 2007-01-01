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В калужских лесах пошли грибы и земляника

Дожди, прошедшие по Калужской области, дали толчок ягодно-грибному сезону.
Ольга Володина
19.06, 15:16
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В лесах появились земляника и грибы. Местные жители уже начали собирать урожай.

В социальных сетях калужане публикуют фото своих находок. Лисички активно растут в Ферзиковском районе. Под Малоярославцем попался белый гриб. В лесах возле Сосенского нашли подберёзовик. Земляники, по отзывам, в этом году много.

На улицах уже продают лесные дары. Литровое ведёрко лисичек оценивают в 500 рублей. Пол-литровая баночка земляники стоит 400–600 рублей.

Сезон только набирает обороты. Впереди — новые находки и свежие ягоды. Главное для грибников — быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

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