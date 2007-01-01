Калужские офтальмологи вошли в число семи лучших медколлективов России
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил офтальмологов, удостоившихся главной национальной медицинской премии «Призвание».
С номинантами премии встретилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. А церемонию награждения победителей покажет Первый канал 21 июня, в День медработника.
- Мои искренние поздравления нашим врачам, — сказал губернатор Владислав Шапша.
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