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Общество

Калужские офтальмологи вошли в число семи лучших медколлективов России

Владимир Андреев
19.06, 13:30
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил офтальмологов, удостоившихся главной национальной медицинской премии «Призвание».

С номинантами премии встретилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. А церемонию награждения победителей покажет Первый канал 21 июня, в День медработника.

- Мои искренние поздравления нашим врачам, — сказал губернатор Владислав Шапша.

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