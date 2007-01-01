Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество НОВИКОМ на ПМЭФ-2026: сотрудничество с регионами и финансирование промышленности
Новость дня Общество

НОВИКОМ на ПМЭФ-2026: сотрудничество с регионами и финансирование промышленности

19.06, 11:13
0 75
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В своем выступлении на пленарном заседании Президент России Владимир Путин отдельно остановился на важности привлечения инвестиций в регионы и эффективности финансовых инструментов, которые напрямую влияют на скорость реализации проектов развития, внедрения новых технологий и укрепления конкурентоспособности российской экономики.

В рамках решения этой задачи НОВИКОМ на ПМЭФ-2026 подписал соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, а также правительствами Ростовской, Калужской, Ярославской и Оренбургской областей. Достигнутые договоренности направлены на реализацию инвестиционных проектов, развитие региональных экономик и внедрение современных финансовых инструментов для предприятий различных отраслей. 

Договор поручительства на 20 млрд рублей с ДОМ.РФ вошел в число крупнейших сделок за последние годы на российском банковском рынке с использованием механизма поручительства института развития. Инструмент позволит повысить эффективность использования капитала банка и расширить возможности финансирования системообразующих предприятий российской экономики. 

Важным шагом в реализации новой стратегии банка до 2036 года, предусматривающей диверсификацию клиентского портфеля, стало подписание соглашения с авиакомпанией «Россия». Оно направлено на развитие долгосрочного сотрудничества и предоставление перевозчику современных финансовых решений для реализации перспективных проектов и повышения эффективности деятельности. 

Банк продолжает укреплять сотрудничество с предприятиями Ростеха. В частности, НОВИКОМ заключил соглашения с КРЭТ и его предприятиями, предусматривающие расширение взаимодействия и применение механизмов льготного финансирования для поддержки высокотехнологичных производств. 

На площадке ПМЭФ делегация банка провела серию рабочих встреч с действующими и потенциальными партнерами, среди которых холдинги Госкорпорации Ростех, в том числе ОДК и «Швабе», а также ряд других крупнейших российских компаний: ТМХ, «Т Плюс», «Росагролизинг», ГТЛК и другие лидеры отраслей. В ходе переговоров обсуждались перспективы финансирования инвестиционных программ и реализация совместных проектов. 

«Участие в Петербургском международном экономическом форуме для НОВИКОМа стало важным этапом реализации новой стратегии. Мы провели масштабную работу по развитию сотрудничества с лидерами различных отраслей, расширению партнерской сети и диверсификации клиентского портфеля. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности направлены на решение ключевой задачи – обеспечение устойчивого финансирования предприятий, которые создают технологический суверенитет страны и формируют основу ее промышленного роста. НОВИКОМ продолжит активно расширять взаимодействие с предприятиями и регионами, предлагая современные решения для достижения национальных целей развития», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева

Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум является одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов развития экономики, международного сотрудничества и инвестиционной повестки.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2Vfnxy58jaB
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Imt1a2o1eXkwQVZnRS90QXBHZElZN2c9PSIsInZhbHVlIjoiMVVWOXp4TFpKeGJFY01YNzh1Vkl0WDlQSUc2SG5tU2JWTG5rUFlxOU5valdBWUx3amhQUWFzNGNHQzN4azlyWERZN2F3cnV2R1M5TmUxTEVNWC9uOWtWSnROTmpFL3dPNm9mT2ZhK2ZJeEJMblVDa2pLZUtXbHBmYmxDSnVZRjJuU2wvbEpLcWJ1bFY5ZXdIMExwaG1QZ0ljb3F6d04rSm1vL05palFXTUVBRC81RFJEUDZ5U0pSV1RRUkxOeUs5c08vY1R3dzJLS2g5bEVzaXJXOFN3WGNUZ0lZL1R2YlgvUUZhNHhZaU5sc3AwS0xnTGdOZVBrL2lpcXhVT3hFWnppSDhRY0x1aWpaTUJaSndNZFprTWtxaS9jclpLNHduWG00N1JVcHozbUJEelo2V1FsQ2kvTlJsSWdBVzlIdjcwSCsyeVUyOVI3Zmt6eDZkd2pYdkFNUElhSXI4NWtiT1lJZWtVTFdBQWVIUWE3N0JRU21jajlEa0h6OS9PSTdJaFB6bEx1dWRlWjQyN28xTmJwZnJoYlAxSmdCajAwb0xnM0pXYmxGeml2UEZKNmRwTUpkMngzMzd0YWZZSG1GYiIsIm1hYyI6ImY4OWFlOGM3M2JmNjY0ZGNkNTVlYWUxM2ZjYWUxMjZiZTNkYmE4YTY0MzQ1ZjZiMDYxMWZkMTFhNDQxNTA3MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhGZEdGSWptd25ZamlQeDIzbVBsMFE9PSIsInZhbHVlIjoiYzlHUnB2REs3NGNvYmpSdXdxSlFhS1FTOThXSG9IVXdTNCttNE5OcWZ2UFFzOVpiUElNV2E1YmhMeUt6a05pdEg0MGtwM3IyWlgrMldnc1gwQ1FUUHQwalVSc2E5cFBiRlZoYTFoMDJzTlRNN045TUhQeG0wRVBSbmZOSk1Mem9hd2lydEFEUGp3SGNQMGpOQlZwM2lzdTFHMlk3aGZMKzBSNGUrQngxU1dqRFoyQzBOUFlWYWlWajNxakpBZ1VPNHlKMGJqUWk3Nk92NW11NTZjTnk5d3NHMnlsMUZxWmdvVVhESHRVbDBiakZYWis5dkNvc1dsY3luOWQrR285SGxRd2NOK3hnSDd3YjAzdkxHSVJaWFlFSlhJNHREV3RTbkwwYS9aYk1TdUJpMG4ybkhKbm0vSGRoWUFKbXFGc29iQUo0VWU4SUNzbDZ0QlVBaDFsMzJ1M0s5MnlvMXJ6amNkWTl5b2w2UkZhMmVyd1Z0U2JxTUpvYjk1YUVWbi9STUs5cTdTMFZSTnd0STlRTmtBRVowS0tLUDcxRGRXSldrR3ZQNHlvY0xjb1h0c3pFeDRjeER5M3dOOFRzQXlRV1JnQzR1OTBQNXgreG1ERzJ5Wm5taXFKL3NwSmxQNGJDSjNoc0NRNGtWQUVyN0U3OVlKdFp3VjBWYlF2MC84ZkZHZGx5VldWSFdUNm03dGdsMjVYV2oxeVJsSHhUSndPay9YU054N1NHQVEwandPSmJUdlE4OHR1QlFDaEtlSldUZlpWS1N6c0VrelFMYTdUem53Tk1nbHZMVmxVRXhjSUp4SHVSTTRxUytzOUpFUXVDcUkrWkhoTFdHUyszdHgwdyIsIm1hYyI6IjQxZGQ1MDllMzg2MTc4Y2UwZDgzMzg3MzVmM2ZhMDFlYjk2YjQ5ZjlkOWRhODYxY2ZkMTI1OGNiNWE3NGIwMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+