НОВИКОМ на ПМЭФ-2026: сотрудничество с регионами и финансирование промышленности

В своем выступлении на пленарном заседании Президент России Владимир Путин отдельно остановился на важности привлечения инвестиций в регионы и эффективности финансовых инструментов, которые напрямую влияют на скорость реализации проектов развития, внедрения новых технологий и укрепления конкурентоспособности российской экономики.

В рамках решения этой задачи НОВИКОМ на ПМЭФ-2026 подписал соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, а также правительствами Ростовской, Калужской, Ярославской и Оренбургской областей. Достигнутые договоренности направлены на реализацию инвестиционных проектов, развитие региональных экономик и внедрение современных финансовых инструментов для предприятий различных отраслей.

Договор поручительства на 20 млрд рублей с ДОМ.РФ вошел в число крупнейших сделок за последние годы на российском банковском рынке с использованием механизма поручительства института развития. Инструмент позволит повысить эффективность использования капитала банка и расширить возможности финансирования системообразующих предприятий российской экономики.

Важным шагом в реализации новой стратегии банка до 2036 года, предусматривающей диверсификацию клиентского портфеля, стало подписание соглашения с авиакомпанией «Россия». Оно направлено на развитие долгосрочного сотрудничества и предоставление перевозчику современных финансовых решений для реализации перспективных проектов и повышения эффективности деятельности.

Банк продолжает укреплять сотрудничество с предприятиями Ростеха. В частности, НОВИКОМ заключил соглашения с КРЭТ и его предприятиями, предусматривающие расширение взаимодействия и применение механизмов льготного финансирования для поддержки высокотехнологичных производств.

На площадке ПМЭФ делегация банка провела серию рабочих встреч с действующими и потенциальными партнерами, среди которых холдинги Госкорпорации Ростех, в том числе ОДК и «Швабе», а также ряд других крупнейших российских компаний: ТМХ, «Т Плюс», «Росагролизинг», ГТЛК и другие лидеры отраслей. В ходе переговоров обсуждались перспективы финансирования инвестиционных программ и реализация совместных проектов.

«Участие в Петербургском международном экономическом форуме для НОВИКОМа стало важным этапом реализации новой стратегии. Мы провели масштабную работу по развитию сотрудничества с лидерами различных отраслей, расширению партнерской сети и диверсификации клиентского портфеля. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности направлены на решение ключевой задачи – обеспечение устойчивого финансирования предприятий, которые создают технологический суверенитет страны и формируют основу ее промышленного роста. НОВИКОМ продолжит активно расширять взаимодействие с предприятиями и регионами, предлагая современные решения для достижения национальных целей развития», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум является одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов развития экономики, международного сотрудничества и инвестиционной повестки.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.