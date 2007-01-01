На Театральной улице в Калуге открылась фотовыставка ко Дню медика

В Калуге открылась фотовыставка ко Дню медика.

Фото: министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Ежегодно областная больница готовит подобную экспозицию. В этом году она посвящена 10-летию перинатального центра. Об этом рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

- На фотографиях не просто кадры. Это остановленные мгновения чуда. Истории о врачах, которые каждый день творят магию, и о семьях, ставших больше на одного человека. Глядя на эти снимки, понимаешь: мы работаем не просто с диагнозами, а с человеческим счастьем, - отмечает Анна Чернова.

Выставка будет работать до 15 августа. Она разместилась на пешеходной части Театральной улицы.