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Общество

Врачи в Кировском округе получили жильё по программе развития сельских территорий

Владимир Андреев
19.06, 10:10
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинспектировал строительство домов в Кировском округе в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В числе новосёлов — медицинские работники.

Уже в текущем году в новый дом переедут супруги Филипповы. Сергей — врач-онколог Кировской ЦРБ, три года назад вернувшийся на малую родину. Его супруга Мария также работает врачом и участвует в программе «Земский доктор».

Владислав Шапша осмотрел дом, отметил его просторность, светлые комнаты и наличие приусадебного участка.

Он выразил надежду, что семье будет здесь уютно, и с улыбкой пожелал супругам подумать о пополнении.

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