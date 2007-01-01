На сессии Заксобрания поддержали медиков, «обманутых дольщиков» и уточнили порядок охоты

18 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области. Депутаты приняли ряд важных решений в социальной и правовой сферах.

Внесены изменения в областное законодательство об оплате труда медиков. С 1 сентября 2026 года вводятся ежемесячные выплаты за наставничество в размере 1000 рублей за каждого подопечного.

Продлён до 1 января 2030 года срок действия нормы, позволяющей застройщикам получать земельные участки в аренду без торгов при условии предоставления квартир не менее чем 15 «обманутым дольщикам». За время действия этой меры восстановлены права более 120 пострадавших граждан по семи проблемным объектам.

Кроме того, уточнён порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Теперь, если охотник не использовал разрешение на добычу копытного животного в установленный срок, а квота осталась невыбранной, уполномоченный орган может выдать новое разрешение другим желающим в пределах оставшейся квоты и сроков охоты.