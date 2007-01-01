В Калужской области завершили весеннюю посадку леса на 60 гектарах
На площади 59,58 гектара укоренились новые лесные культуры. Об этом сообщили в Минприроды Калужской области.
Но работы не прекращаются. Сейчас проводятся агротехнические уходы. Также идёт дополнение насаждений на 44,1 гектара. За это отвечают компании, которые осваивают леса или переводят земли лесного фонда в другие категории.
Арендаторы лесных участков тоже активно участвуют в озеленении. Они высадили 706,9 гектара новых деревьев.
- Калужская область доказывает: развитие и природа могут идти рука об руку. Каждое дерево - шаг к чистому воздуху, устойчивому лесопользованию и ответственности перед природой, - отмечают в Минприроды.
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