В Калужской области завершили весеннюю посадку леса на 60 гектарах

Весенняя посадка леса в рамках компенсационного лесовосстановления завершена.

На площади 59,58 гектара укоренились новые лесные культуры. Об этом сообщили в Минприроды Калужской области.

Но работы не прекращаются. Сейчас проводятся агротехнические уходы. Также идёт дополнение насаждений на 44,1 гектара. За это отвечают компании, которые осваивают леса или переводят земли лесного фонда в другие категории.

Арендаторы лесных участков тоже активно участвуют в озеленении. Они высадили 706,9 гектара новых деревьев.

- Калужская область доказывает: развитие и природа могут идти рука об руку. Каждое дерево - шаг к чистому воздуху, устойчивому лесопользованию и ответственности перед природой, - отмечают в Минприроды.