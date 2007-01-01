Ульяновскому округу присвоили почётное звание «Территория партизанской славы»

18 июня депутаты Законодательного Собрания Калужской области присвоили Ульяновскому муниципальному округу почётное звание «Территория партизанской славы».

Глава муниципалитета Александр Анисимов напомнил, что основой партизанского движения на ульяновской земле стал истребительный батальон, созданный в первые дни войны.

К 1 октября 1941 года в районе действовало четыре партизанских отряда: Ульяновский, Дудоровский, Ягодненский и Вязовенский. Были определены места дислокации, утверждён командный состав и созданы шесть подпольных партийных организаций.

После разгрома немецких войск под Москвой партизанские силы объединились в отряд «Смерть немецким оккупантам» под командованием Ильи Игнатова, насчитывавший 255 бойцов. 23 декабря 1941 года они освободили село Ульяново и восстановили Советскую власть до прихода частей Красной Армии.

Жителей округа поздравил Геннадий Новосельцев, передав слова благодарности за сохранение памяти о подвиге предков. Теперь три муниципальных образования региона носят это высокое звание.