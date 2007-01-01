Кировская школа № 1 завершает капремонт и готовится к открытию

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с депутатом Госдумы Геннадием Скляром проверили ход капитального ремонта в кировской школе № 1.

Подрядчики работают по графику, без отставаний, и в новом учебном году за парты в обновлённом здании сядут 522 ученика.

Директор школы Елена Руженцева отметила, что подарок к 1 сентября получится тройным: помимо ремонта, рядом со школой строятся современная лыжероллерная трасса и площадка для сдачи норм ГТО.

Владислав Шапша подчеркнул, что в Кировском районе впервые за всю историю за короткий срок обновляются сразу четыре школы. Он отметил, что время непростое, но забота о детях, их воспитании и образовании остаётся безусловным приоритетом.