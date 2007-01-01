Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кировская школа № 1 завершает капремонт и готовится к открытию
Общество

Кировская школа № 1 завершает капремонт и готовится к открытию

Владимир Андреев
19.06, 08:13
0 382
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с депутатом Госдумы Геннадием Скляром проверили ход капитального ремонта в кировской школе № 1.

Подрядчики работают по графику, без отставаний, и в новом учебном году за парты в обновлённом здании сядут 522 ученика.

Директор школы Елена Руженцева отметила, что подарок к 1 сентября получится тройным: помимо ремонта, рядом со школой строятся современная лыжероллерная трасса и площадка для сдачи норм ГТО.

Владислав Шапша подчеркнул, что в Кировском районе впервые за всю историю за короткий срок обновляются сразу четыре школы. Он отметил, что время непростое, но забота о детях, их воспитании и образовании остаётся безусловным приоритетом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpIZnhoKzRVOUJ1ak5qNjhHVjYrRUE9PSIsInZhbHVlIjoia250cUZTRE4xcGE1WTNvNVpndFIrdWpXN0JEaUZsTDdtNExFYzV1ZWhmV1V1b0hvQTNqREx2QVVIQnRUbG92c2t5OEsxeWRubmJRUUdJSmwxU1dxdWVZY055Vi9DT3Y5Vk5rWnpPaU9weDdtdWkwd2F6UXhOYjNGWjU5S1YzOUFPY28vN3BkSDcyQ1BzbFVrRFEzQVNaOTRGVmdLWmVJOHY5VXpqMEFsUGwxeEJETFNGdy9rSVRxcExIYTk3a29xUEhRaVI2RkVwUVc5b2syTWMyY2dqQVBhTXBuc0RQWFFYeDYxUUpBcWJvbC9QMG1WemJ4MU1tREc1ZmxxNlkrZGRtTHN0cFRlMDQwcGZ5RW9WNG00MWlIdTlzeGFJd2pBMEw0OVYydGpjWXNibUoxSWlxOVVJcURaeHhtVE9iT1M1RjdmMHNWc0N6NWZKV2tWa0RhNng5WlN1S2JVN2s0dWxjTFBiNEFkRXNKQmhBendwOHpXVVIxS2ZjNFgwaFdqRXJTR080VXN5TW05TjZWTlc0VHBxbUZTV1Q5ZDZ5K3FPMFhhS2RNelZwYXhhU0lhclR5UUtvYnBTSEhMb2hhRiIsIm1hYyI6IjcxYTg5YjUzOTYyOWU3NGE5NWU5OTQ0M2MzMGI5ZWM4OTU3MTJlZTAzNWU4OGRiNWI3NmE2YTdjMWUxYTMxYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVDQjNZaHpYZmhnejE0eW9YUDltQlE9PSIsInZhbHVlIjoiYnZ3S3pCRW9IM014a0FVM01paCtMT3lYQm55bVI4M25xd3RNanZ3S0I2WUhNOEo5bW15L0JMaEdwT0RjYXYvYXVQc2RtdlF4UGZLeVRGZDJmK1JKVVFoUTMvVDRhNUFCODRMajNFZ2pjUUR0ZzRRVjJEb0xnZnlXRDBUK1RyZngxYVlRaXBDZUxkbUlrTmhqbHFkRXNLckNhVlE0Q1pQanUzU1RjSVFIMDltUytYL200TEtrOGFIYUVTTzN5ZkFYV3RELzdjVFdRdEtNUGZObkcwSmNEVHRkSTB4VkZQTE9QQWpYT1pzYVNKTnFtTlltWkpaeXZPZkpiYzFEVUFMZ3l1OVF1U2NlT2JLWWtLOTNkSFdNMkhjaGgzY21qNFJOTXNqN203RlFlYjl6VkZiRjd1K3A0Rm1FRFJ1Zk13Q1BaMEtIVFhqQ1JaN0htU1FCd0NEVjQ4Qjd6NVlwcnVHTGJ4VGpiZnFIeG8yNHRPOVErTFhVc2JmVlN6QjZqeWxWZmJmWFdYOFEzYnAxVkkzNlpaSHZVbWRPUlZNMkFUbUFabWFRdU91a085djVMQjJNQ0U5NWYzcTFSTzY3SXZobVdtc1ZsT2lEL1FKZTZxNFRDa3Y4NzhwMGdTT2pjTkxveWtXYWlsMlpYd21wcXJlV2NocDdtQ296RC8vMzRrYXVSNk5wbXFTOHRZM0ozTkJLYjVseDlRUlQyci9DNlVieS9xR1FpSkJ5WVp4bFRkS080R0tiNGdwaXg5U21KT25OWmc2TEc4QXhjZmRxZDlzeFF5clRlZXZ5RjlUYS9MdG0zNmlDUk5Qd0FxdDNaOFU2dnZLQWJCZ3ZzZFkzS1dIVyIsIm1hYyI6ImI4ZWMwMTgzNTA5MGY3NzYxNzQ2Mzk0MzE0YzcxNGJhNGQ3ZmMyZTI4ZmUxY2RjOTQzZTBkMThjZThlNDM2OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+