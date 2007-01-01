Геннадий Новосельцев о новых решениях в части поддержки участников СВО

18 июня состоялось заседание сессии регионального парламента. Ключевые законы традиционно касаются поддержки участников СВО.

- Мы продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту еще на месяц - до 31 июля. Ее размер – 2,5 млн рублей. Кроме того, все заключившие контракт с Минобороны получают федеральную выплату в размере 400 тыс рублей и ещё не менее 100 тыс – от муниципалитетов, - рассказал председатель парламента Геннадий Новосельцев.

До 200 тыс рублей увеличен размер выплат, которые предоставляются участникам СВО и членам семей погибших бойцов взамен полагающегося им по закону земельного участка.

- До этого размер выплаты равнялся 150 тыс рублей. Напомню, право на получение участка, или указанной выплаты имеют ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за участие в СВО, а также члены семей погибших бойцов, удостоенных таких наград, - добавил Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.