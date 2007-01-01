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Общество

Губернатор потребовал достроить Дом соцобслуживания в Тешевичах до конца года

Владимир Андреев
19.06, 06:25
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Владислав Шапша лично посетил стройплощадку Дома социального обслуживания в селе Тешевичи Кировского округа, чтобы оценить текущее состояние работ и обозначить приоритетные задачи.

Как отметил губернатор, подрядная организация учла замечания, которые высказывались месяц назад, — количество бригад на объекте увеличено, а темпы строительства заметно возросли.

На данный момент практически завершены монтаж стен, установка оконных блоков и устройство кровли. Параллельно идёт подготовка к закупке необходимого оборудования.

- Главное сейчас — завершить прокладку инженерных коммуникаций. Кроме того, до старта отопительного сезона необходимо выполнить благоустройство территории. Мы обязаны сдать этот социально значимый объект в эксплуатацию до конца 2026 года — любые задержки исключены. Держу ход строительства под личным контролем, — заявил Владислав Шапша.

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