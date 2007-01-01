Два калужских ветерана СВО поборются за победу на «Абилимпиксе» в Казани

Двое бойцов из Калужской области представят регион на федеральном этапе чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс».

Соревнования пройдут в Казани с 26 июня по 1 июля.

В этом году за звание лучших поборются более 800 участников из разных регионов в 21 компетенции.

От Калужской области выступят Сергей Жильцов из Людинова (сварочные технологии) и Андрей Афанасьев из Ульяновского района (малярное дело). Оба ветерана участвуют в чемпионате впервые и активно готовятся под руководством наставников.

Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что «Абилимпикс» помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни, осваивать новые специальности и находить своё место в обществе.

Помимо состязаний, участников ждут мастер-классы, профориентационные мероприятия и деловая программа, посвящённая трудоустройству и реабилитации ветеранов СВО.