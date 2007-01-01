В Бетлице дорожные бригады развернули работы на нескольких уличных магистралях

В рамках региональной программы по развитию дорожной сети в опорных населённых пунктах в Бетлице активно идёт ремонт проезжей части на ряде городских улиц.

Об этом сообщил глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.

С конца весны подрядные организации занялись обновлением асфальтового покрытия на улицах Дмитрия Донского, Заречной, части улицы Горького, а также на отрезке дороги в деревне Садовище.

Совсем недавно специалисты приступили к прокладке водопропускных труб, отсыпке щебнем и подготовке основания под будущий асфальт на улице Спортивной.

Подавляющий объём запланированных мероприятий дорожники намерены завершить к сентябрю этого года.