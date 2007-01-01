В Бетлице дорожные бригады развернули работы на нескольких уличных магистралях
В рамках региональной программы по развитию дорожной сети в опорных населённых пунктах в Бетлице активно идёт ремонт проезжей части на ряде городских улиц.
Об этом сообщил глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.
С конца весны подрядные организации занялись обновлением асфальтового покрытия на улицах Дмитрия Донского, Заречной, части улицы Горького, а также на отрезке дороги в деревне Садовище.
Совсем недавно специалисты приступили к прокладке водопропускных труб, отсыпке щебнем и подготовке основания под будущий асфальт на улице Спортивной.
Подавляющий объём запланированных мероприятий дорожники намерены завершить к сентябрю этого года.
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