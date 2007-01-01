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Общество

В Бетлице дорожные бригады развернули работы на нескольких уличных магистралях

Владимир Андреев
19.06, 06:06
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В рамках региональной программы по развитию дорожной сети в опорных населённых пунктах в Бетлице активно идёт ремонт проезжей части на ряде городских улиц.

Об этом сообщил глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.

С конца весны подрядные организации занялись обновлением асфальтового покрытия на улицах Дмитрия Донского, Заречной, части улицы Горького, а также на отрезке дороги в деревне Садовище.

Совсем недавно специалисты приступили к прокладке водопропускных труб, отсыпке щебнем и подготовке основания под будущий асфальт на улице Спортивной.

Подавляющий объём запланированных мероприятий дорожники намерены завершить к сентябрю этого года.

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