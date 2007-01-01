В Обнинске преображение общественных пространств доверят фестивалю «Переход»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава администрации Обнинска Стефан Перевалов обсудили варианты преображения общественных пространств наукограда.

Особенно много жалоб от жителей поступало на состояние арок домов № 8, 20 и 34 по улице Карла Маркса. Фасады некоторых зданий исписаны граффити, в проходах темно, хотя место пользуется популярностью — рядом расположены летние кафе и здесь всегда много молодёжи.

Владислав Шапша отметил, что в регионе уже работает проект — фестиваль современного уличного искусства «Переход», благодаря которому преобразилось много пространств в Калуге и других городах.

Достигнута договорённость с организаторами фестиваля о создании на этих площадках новых арт-пространств. Они не только украсят город, но и подчеркнут научный и культурный код Обнинска.

Губернатор также напомнил, что в Калужской области уже есть успешный опыт превращения заброшенных территорий в настоящие арт-объекты, становящиеся точками притяжения для жителей и гостей региона.