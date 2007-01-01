В Калуге руководитель медклиники получил штраф за найм бывшего служащего
В четверг, 18 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности руководителя медицинской клиники.
По данным ведомства, он трудоустроил бывшего работника муниципальной службы администрации города Калуги. Бывшего работодателя не осведомили об этом в срок.
Прокуратура города Калуги возбудила дело об административном правонарушении и назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.
После вмешательства ведомства нарушения устранили и штраф оплатили.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь