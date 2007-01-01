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Общество

В Калуге руководитель медклиники получил штраф за найм бывшего служащего

Евгения Родионова
18.06, 13:00
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В четверг, 18 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности руководителя медицинской клиники.

По данным ведомства, он трудоустроил бывшего работника муниципальной службы администрации города Калуги. Бывшего работодателя не осведомили об этом в срок.

Прокуратура города Калуги возбудила дело об административном правонарушении и назначила штраф в размере 20 тысяч рублей.

После вмешательства ведомства нарушения устранили и штраф оплатили.

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