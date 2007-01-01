Владислав Шапша и Андрей Фурсенко обсудили кадровое обеспечение ядерных технологий
Губернатор Калужской области вместе с помощником Президента РФ посетил научные объекты Обнинска.
В ходе визита состоялась презентация проекта «Обнинск Тех» — международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий. Его цель — закрепить лидерство России на глобальном рынке образовательных услуг в ядерной сфере и подготовить технологическую элиту для стран-партнёров.
Также прошло заседание рабочей группы, посвящённое кадровому обеспечению экспорта российских ядерных и смежных технологий. Владислав Шапша подчеркнул, что экспорт знаний является самым эффективным инструментом.
Глава региона напомнил, что Обнинск исторически является кузницей кадров для отрасли: здесь сложилась мощная научная и инженерная школа и есть практическая база для подготовки специалистов — от ядерной энергетики до медицины.
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