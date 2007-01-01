Отца из Бабынинского района будут судить за долги по алиментам на сына
В четверг, 18 июня, прокуратура Бабынинского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в неуплате алиментов на своего ребёнка.
— Мужчина должен был выплачивать алименты на 12-летнего сына. Его привлекли к административной ответственности, но он продолжил уклоняться от уплаты. С сентября 2025 по январь 2026 года накопился долг в размере 110 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.
Теперь мужчине грозит лишение свободы до одного года.
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