Отца из Бабынинского района будут судить за долги по алиментам на сына

В четверг, 18 июня, прокуратура Бабынинского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в неуплате алиментов на своего ребёнка.

— Мужчина должен был выплачивать алименты на 12-летнего сына. Его привлекли к административной ответственности, но он продолжил уклоняться от уплаты. С сентября 2025 по январь 2026 года накопился долг в размере 110 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит лишение свободы до одного года.