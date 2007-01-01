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Общество

В калужском Турынино установят «лежачих полицейских» возле досугового центра

Депутаты калужской Думы на заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили ситуацию в микрорайоне Турынино.
Ольга Володина
18.06, 11:19
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Фото: Городская Дума Калуги.
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Депутат Алексей Колесников предложил установить искусственные неровности возле дома №10А по улице Турынинской, где работает культурно-досуговый центр.

- Вызывает беспокойство безопасность пешеходов, в первую очередь, детей, которые ходят на занятия в многочисленные кружки и студии КДЦ. Проблема в том, что поблизости находится парковка-стоянка ассенизаторских машин. Жители прекрасно знают, как водители здесь разгоняются. Ограничить скорость движения на данном участке можно только с использованием так называемых «лежачих полицейских», другой возможности, к сожалению, нет, - отметил Алексей Колесников.

По итогам обсуждения комиссия приняла решение установить минимум две искусственные неровности.

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