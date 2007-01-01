В калужском Турынино установят «лежачих полицейских» возле досугового центра
Депутат Алексей Колесников предложил установить искусственные неровности возле дома №10А по улице Турынинской, где работает культурно-досуговый центр.
- Вызывает беспокойство безопасность пешеходов, в первую очередь, детей, которые ходят на занятия в многочисленные кружки и студии КДЦ. Проблема в том, что поблизости находится парковка-стоянка ассенизаторских машин. Жители прекрасно знают, как водители здесь разгоняются. Ограничить скорость движения на данном участке можно только с использованием так называемых «лежачих полицейских», другой возможности, к сожалению, нет, - отметил Алексей Колесников.
По итогам обсуждения комиссия приняла решение установить минимум две искусственные неровности.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!