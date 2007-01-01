В Жиздринском районе защитили права инвалида, пострадавшего от укуса собаки

В четверг, 18 июня, прокуратура Жиздринского района сообщила о выплате компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, инвалид третьей группы пострадал от укуса собаки.

— В марте 2025 года в городе Жиздра на улице Розы Люксембург на инвалида напала безнадзорная собака. Мужчина получил рану на голени левой ноги и проходил курс антирабической вакцинации, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала от местной администрации выплаты денег за моральный вред.

Суд встал на сторону заявителя. Инвалид получил компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.