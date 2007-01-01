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Прямой эфир с «Автомобильными технологиями»

18.06, 09:50
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Сегодня, 18 июня, в 11:30 встречаемся с «Автомобильными технологиями».

Спикер: замруководителя по кадровому администрированию Валерия Самбурова.

О чем поговорим?

✅ Реальный карьерный рост для новичков

✅ Секреты соцпакета, о которых молчат в вакансиях

✅ Наставничество и удержание кадров

✅ Сложные задачи и зарплата выше рынка

✅ Обратная связь с руководством и жизнь в коллективе

📍 Где? В нашей группе ВК

⏰ Когда? 18 июня с 11:30 до 12:00

Задавайте вопросы в комментариях прямо сейчас — мы передадим их спикеру, или спросите в чате во время трансляции.

 Не пропустите шанс услышать правду о работе мечты. Возможно, этот получасовой эфир станет первым шагом к вашему новому будущему.

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