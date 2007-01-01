Прямой эфир с «Автомобильными технологиями»
Сегодня, 18 июня, в 11:30 встречаемся с «Автомобильными технологиями».
Спикер: замруководителя по кадровому администрированию Валерия Самбурова.
О чем поговорим?
✅ Реальный карьерный рост для новичков
✅ Секреты соцпакета, о которых молчат в вакансиях
✅ Наставничество и удержание кадров
✅ Сложные задачи и зарплата выше рынка
✅ Обратная связь с руководством и жизнь в коллективе
📍 Где? В нашей группе ВК
⏰ Когда? 18 июня с 11:30 до 12:00
Задавайте вопросы в комментариях прямо сейчас — мы передадим их спикеру, или спросите в чате во время трансляции.
Не пропустите шанс услышать правду о работе мечты. Возможно, этот получасовой эфир станет первым шагом к вашему новому будущему.
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