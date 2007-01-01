Росавиация ограничит полёты беспилотников и малой авиации в Калужской области
Об этом сообщили в Росавиации со ссылкой на представление Минобороны России, Главного Центра Единой системы ОрВД. Временный режим ограничит полёты гражданских беспилотных аппаратов, а также лёгких и сверхлёгких самолётов.
Запрет будет действовать в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Исключение сделают только для воздушных судов государственной и экспериментальной авиации.
Кроме Калужской области, ограничения коснутся Москвы, большей части Подмосковья, а также части Рязанской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Регулярные и чартерные рейсы продолжают летать по расписанию.
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