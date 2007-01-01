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В Калуге наградили победителей народного голосования «Клиника года – 2026»

17.06, 18:21
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Торжественное мероприятие в преддверии Дня медика прошло в среду, 17 июня, в конференц-зале отеля «Хилтон».

Проект «Клиника года» создан, чтобы по достоинству оценить и наградить тех, кто стоит у операционного стола, терпеливо выслушивает наши жалобы и выхаживает нас. Это масштабный федеральный проект, охватывающий уже больше 10 регионов России. И мы гордимся, что он удостоен благодарности Минздрава РФ.

В Калуге проект зародился 11 лет назад. Наш медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» запустил этот конкурс, и с тех пор каждый год в канун Дня медицинского работника мы чествуем лучших.

С февраля по июнь на нашем сайте kp40.ru калужан опрашивали на тему, кого они считают лучшими клиниками и врачами нашего региона. В итоге 20 медицинских учреждений получили номинацию «Клиника года – 2026», а 10 врачей, которых выбрали наши читатели, звание «Врач года – 2026».

Подробности с церемонии награждения и список победителей мы опубликуем позже на нашем сайте.

Церемонию приветственным словом открыл генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.
Церемонию приветственным словом открыл генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.

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