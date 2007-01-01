В Калужской области выбрали лучших пенсионеров в компьютерном многоборье
В регионе завершился областной этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста.
Победителями стали Ирина Гуртовая и Александр Трусевич. В специальной номинации «Защитник Отечества» первое место завоевал Алексей Бычин.
Все трое получили право представлять Калужскую область на финале XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдёт в Рязани в конце июня.
Калужская область участвует в чемпионате с 2017 года. За это время в соревнованиях приняли участие более 200 человек. Возрастные ограничения для участников: мужчины — от 64 лет, женщины — от 59 лет, а также пенсионеры льготных категорий.
В номинации «Защитник Отечества» на всероссийском этапе в состав команды от региона может войти ветеран боевых действий.
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