В Калужской области выбрали лучших пенсионеров в компьютерном многоборье

В регионе завершился областной этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста.

Победителями стали Ирина Гуртовая и Александр Трусевич. В специальной номинации «Защитник Отечества» первое место завоевал Алексей Бычин.

Все трое получили право представлять Калужскую область на финале XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдёт в Рязани в конце июня.

Калужская область участвует в чемпионате с 2017 года. За это время в соревнованиях приняли участие более 200 человек. Возрастные ограничения для участников: мужчины — от 64 лет, женщины — от 59 лет, а также пенсионеры льготных категорий.

В номинации «Защитник Отечества» на всероссийском этапе в состав команды от региона может войти ветеран боевых действий.