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Общество

Калужане всё активнее оформляют парковочные разрешения через интернет

Владимир Андреев
17.06, 16:53
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Жители Калужской области всё чаще пользуются порталом Госуслуг для получения парковочных разрешений.

Услуга была переведена в электронный формат в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

За последний год количество желающих оформить разрешение онлайн выросло почти на четверть, сообщили в среду, 17 июня в администрации губернатора.

В 2024 году жители региона подали около трёх тысяч заявлений на парковочные разрешения, причём 98 % из них — через интернет. В 2025-м число заявок достигло 3,6 тысячи, а доля онлайн-обращений сохранилась на уровне 99 %.

Таким образом, за год спрос на услугу вырос на 22 %, и практически все заявители оформили разрешение, не выходя из дома.

Парковочное разрешение могут получить несколько категорий граждан: местные жители (собственники жилья и наниматели по договорам найма), многодетные семьи (с тремя и более детьми), а также льготники, имеющие право на государственную поддержку.

Важное уточнение: людям с инвалидностью I и II группы, детям-инвалидам и водителям, перевозящим таких пассажиров, необходимо обращаться не на Госуслуги, а в Социальный фонд России.

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