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Калужских выпускников просят не запускать воздушные шары

Министерство природных ресурсов Калужской области обратилось к выпускникам с просьбой отказаться от запуска воздушных шаров в день празднования окончания школы.
Ольга Володина
17.06, 16:53
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В ведомстве пояснили, что шарики из латекса и пластика разлагаются от 4 до 100 лет, а фольгированные — до 200 лет. Попадая в природу, они загрязняют почву и водоёмы, становятся опасной пищей для птиц и животных. Это часто приводит к их гибели.

Ещё одна угроза — замыкание на линиях электропередач. Даже один шарик, попав на провода, может стать причиной короткого замыкания и даже лесного пожара.

Небесные фонарики — не лучшая альтернатива. В Красноярском крае из-за них выгорело 3,5 гектара леса.

- Давайте сохраним праздник, но сделаем его экологичным. Вместо шаров возможны аплодисменты, световые гирлянды, мыльные пузыри или посадка дерева в честь окончания школы! – предлагают в калужском Минприроды.

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