Калужане собрали очередную партию книг для слабовидящих жителей подшефного Первомайска
Калужская областная специальная библиотека для слепых имени Островского в рамках благотворительной акции «Библиотека добрых дел» подготовила новую партию изданий для передачи в библиотеки подшефного города Первомайска.
Книги специально адаптированы для людей с ограничениями по зрению. Среди них — издания, посвящённые поэтическому творчеству выдающегося русского учёного А. Л. Чижевского, а также книги о жизни и изобретениях Ивана Кулибина.
Отправка литературы в библиотеку Первомайска запланирована в рамках очередной волонтёрской миссии.
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