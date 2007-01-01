Калужане собрали очередную партию книг для слабовидящих жителей подшефного Первомайска

Калужская областная специальная библиотека для слепых имени Островского в рамках благотворительной акции «Библиотека добрых дел» подготовила новую партию изданий для передачи в библиотеки подшефного города Первомайска.

Книги специально адаптированы для людей с ограничениями по зрению. Среди них — издания, посвящённые поэтическому творчеству выдающегося русского учёного А. Л. Чижевского, а также книги о жизни и изобретениях Ивана Кулибина.

Отправка литературы в библиотеку Первомайска запланирована в рамках очередной волонтёрской миссии.