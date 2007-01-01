В Калужской области займутся развитием инноваций в сфере металлоконструкций

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и руководство компании «Северсталь. Стальные решения» подписали меморандум, направленный на развитие инновационных технологий в области металлоконструкций.

Одно из предприятий компании, расположенное в Обнинске, уже активно внедряет передовые решения. В частности, там были установлены роботизированные сварочные комплексы, не имеющие аналогов в России.

В общей сложности по стране с использованием металлоконструкций компании реализовано свыше 30 тысяч проектов — от типовых зданий до уникальных объектов.

- Подписание меморандума позволит нашему региону укрепить позиции как передового центра подготовки высококвалифицированных кадров и развития одного из ключевых для экономики страны направлений — производства металлоконструкций, — отметил Владислав Шапша.