На улице Кибальчича быки вместе с коровами оккупировали детскую площадку

В среду, 17 июня, калужанка рассказала о проблеме с быками на детской площадке в комментариях в социальной сети.

По её словам, животных там одиннадцать штук, в том числе три огромных быка.

— Картина маслом, - пишет женщина. - Представляете, сколько они оставят после себя продуктов жизнедеятельности? Кто будет убирать? Почему это не сделать их владельцам? Привлеките к ответственности! Можно ведь узнать, чьи это коровы и быки? Черный, белый, рыжий - целая компания. Почему на детской площадке и газоне дети не могут гулять? Есть поля за домами, пускай на здоровье в ограниченной местности гуляют. Но здесь, в жилых районах, полный абсурд! Лето началось, теперь до августа картина такая и будет.

— Регулярно проводим встречи с жителями деревни Тимошево, в том числе с участием полиции, и разъясняем, что бесконтрольный выгул животных недопустим, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Когда устанавливаем владельца, нарушитель привлекается к административной ответственности. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее мы писали о лошадях, гуляющих по детской площадке.

Уважаемые читатели, а в ваших дворах на детских площадках гуляют быки и коровы? Пишите в комментарии.