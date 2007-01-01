Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На улице Кибальчича быки вместе с коровами оккупировали детскую площадку
Общество

На улице Кибальчича быки вместе с коровами оккупировали детскую площадку

Евгения Родионова
17.06, 17:00
1 524
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 17 июня, калужанка рассказала о проблеме с быками на детской площадке в комментариях в социальной сети.

По её словам, животных там одиннадцать штук, в том числе три огромных быка.

— Картина маслом, - пишет женщина. - Представляете, сколько они оставят после себя продуктов жизнедеятельности? Кто будет убирать? Почему это не сделать их владельцам? Привлеките к ответственности! Можно ведь узнать, чьи это коровы и быки? Черный, белый, рыжий - целая компания. Почему на детской площадке и газоне дети не могут гулять? Есть поля за домами, пускай на здоровье в ограниченной местности гуляют. Но здесь, в жилых районах, полный абсурд! Лето началось, теперь до августа картина такая и будет.

— Регулярно проводим встречи с жителями деревни Тимошево, в том числе с участием полиции, и разъясняем, что бесконтрольный выгул животных недопустим, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - Когда устанавливаем владельца, нарушитель привлекается к административной ответственности. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее мы писали о лошадях, гуляющих по детской площадке.

Уважаемые читатели, а в ваших дворах на детских площадках гуляют быки и коровы? Пишите в комментарии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
40%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk4dURrcTRIRjRqTEJJM3FVdC9Sdnc9PSIsInZhbHVlIjoiREdQd0lCSFgrWTRZUUpDYUl3aW45OW5DV3lSbE5xQ3lydExqSlp3QmtKdWhCWnBKUG4vdU9TREJvQVNxUFZPZGplQXlCRmpjZjd2Qi9ZU3M3MmZrbnFKQlNtMU9rOXN6UkJOUXFGLzB3SmJ4VlJwc1ZrbG5veko4NzRVWHovbDVnMWVRbTI1dW96QysyZGRrMFFvNkYvVHU0UWtQRnlLNTNsME4zKytlZFJmRm9FbUJDQzRHUWVza09VL2VjMU5wT29vUHJuM2pEYUQ4VEpMTXJmb1dpSVRoRENyREVDbXJoZi9hL2tybEhtRWFhVWlzRk9uN2VhVmVPckRmdlByWlRUZFlheStjeGJXeG81MFg1cnBDTmV3K0FmUnNpVXJzREpUZlFobW5YM3B5N0pKMjlqSnJMRHp0V2RHUGFtZzhNeVZuMm5OYmNJKzQrb243bTVkaVlNa1VpeXZjUTZOeVp3ZU9mRVpxYnhwMlVlNXd4dXJmTmprektScjBSRWxTeGJQZlc4TU42dTVSbEs2bEdOQTNweWtiSDk4MkpPTHpDZHpaUkEwbis2QXB0K0E5b0FFTU9TMnExRzVJYWZGbCIsIm1hYyI6IjA3ODVjODYwZjJkMmE0MWQxNGJlMTdkZjBkNDBlMzNjOTQwYjRkYWRiNTljMTUzZjcwMmRjZDVlNmU2ZWIyZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd0RXZES2xhZ0xwOE9JOGZ5amkwMmc9PSIsInZhbHVlIjoiZG84WFlzaHJHS2NXN1RWTEh2WW1ZTE1vcHpRYVR2bXF4N0xnSWJYMHBIMUFKSGNhQjR1RjIrRVFwNHo0VE9HNWNhU0x0WEFOUmtndDYxQVFKZ1BtbzQxMkRsaHkxeXFKcXY3NXgwL3pmNE5nU3k1NCswWStET3dubmFKZ1liVmpKSnpRMndDYkN4QjZTUkcwaUhwcm0wV0hHYUMwKzdseEZkOHV6Wkp3ZHZ3VktBWTliVlRQVWhndi93K25nam1kNEVwTXErS1NYVTkyaCsrTkNFUjFESG5HQ293bzQ1TWFxYmNzcnVTQ0tUdUlzZUphYy9nUEhMaGhSZ09XVnZpd3pCSnVFS2phbXF2dDZLamVxZ0FxbTlibGFvQ2lJc3ZSL0FMTFQrZm8wR1EwRUdtRDROcmJKWHFRVGRFdS96d3pQZWhFMWtFVWg4TWM5K0RVczF2dFIyMWpXQUdmL0NKd0liYTRyclAvOTBtNlRDT1E1SCt1UHFwWHQwVGlKTWpsNGsyWTltL05NWloyR1hNVHdJWENYb25QbnM0Y3FGTU9NRTExdGdEazQ0REoxL3F1YWdZTTBsTzZxZkMvTEZoVElMUDVrZW9lN29kQ1Vqd2ZwcFlJdUVhdUY1bjAwQkwvZktxSlJsVGN6MWQvb2lFd24yaVY2TGZZR2l5R3pyc2JpOWhuT3BYZnJ0ZTE5c1VtdWEvRlFhMm9DeURVOHQrZ2tITm11dEhHeXhETEtxOXhMVDNvWWVLdGFhdW9WTDBRTk5oc09ualVZS2d0WHVUYXNpRnRhQW13d0UwNHFOOU9oRHdVeFhEaXBUZ0VaVElieHJVUnN6L3NYcW0wRE5MTyIsIm1hYyI6IjAyZGVjMjc1NGNiZDYxYmMyY2RhZGI1NTU2ZGQ0YmQ4MjAzMTQwY2MxNTg0NWM2YWFkNmI5OWQ4NTUxYzBlNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+