Геннадий Новосельцев: Инновации, поддержка участников СВО и кадры – важнейшие темы консультативного совета

16 июня в Обнинске состоялось заседание Консультативного совета председателей представительных органов муниципальных образований Калужской области.

Мероприятие, которое провел председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, прошло на площадке Технопарка «Обнинск».

В центре внимания участников оказались ключевые направления развития региона: от технологического прорыва до социальной поддержки защитников Отечества и решения кадровых вопросов.

Плацдарм для технологического прорыва

Как отметил в своем выступлении депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр, сегодня перед страной стоит масштабная задача технологического рывка, поставленная Президентом. Именно от ее успешного решения в ближайшие пять лет зависит технологическое лидерство России и уровень жизни людей. По словам депутата, Калужская область обладает всеми необходимыми ресурсами и шансами, чтобы стать одной из ключевых площадок и настоящим плацдармом для развития инноваций в стране.

Детально о перспективах этой работы рассказал депутат Законодательного Собрания, генеральный директор «Агентства инновационного развития - центра кластерного развития Калужской области» Павел Гранков.

Промышленно-инновационный потенциал региона сегодня представляют 12 индустриальных парков, 1 промышленный технопарк, 4 промышленных кластера и 1 научно-производственный центр. За 15 лет совместной работы с Фондом содействия инновациям привлечено 1,6 млрд рублей грантовой поддержки для малых инновационных предприятий.

В общей сложности на инновационное развитие региона из различных источников было направлено свыше 5,6 млрд рублей.

Одним из центров этой работы является технопарк «Обнинск», где сегодня успешно работают 49 резидентов — компаний, строящих бизнес на наукоемких технологиях.

Для обеспечения опережающего социально-экономического развития региона на собственной научно-технологической базе разработана «Концепция научно-технологического развития и интеллектуальной собственности Калужской области до 2040 года».

Геннадий Новосельцев подчеркнул важность дальнейшего изучения инновационной отрасли и ее прямого влияния на экономику области.

Поддержка участников СВО — безусловный приоритет

Важнейшей темой обсуждения стали меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Открывая эту часть заседания, спикер областного парламента Геннадий Новосельцев подчеркнул системность проводимой работы: практически на каждой сессии депутаты принимают новые меры поддержки или дополняют действующие.

Калужская область одной из первых в стране в полном объеме внедрила 20 мер Единого стандарта поддержки участников СВО.

Особое внимание в регионе уделяется медицинской и социальной реабилитации бойцов, а также всесторонней поддержке детей и молодежи из семей защитников.

Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Афанасьев напомнил, что отношение к ветеранам в обществе — это показатель здоровья всей нации. Он подробно остановился на значимости работы общественных институтов, выделив в качестве ключевых партнеров государства фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Члены Консультативного совета единогласно сошлись во мнении, что всесторонняя помощь бойцам и их близким остается главным приоритетом в совместной работе органов государственной власти и местного самоуправления.

Кадры для растущей экономики

Не менее важной составляющей социализации вернувшихся ветеранов является их трудоустройство. Кадровый центр Калужской области сегодня осуществляет индивидуальное сопровождение каждого участника СВО.

Комментируя ситуацию на рынке труда, Геннадий Новосельцев назвал кадровые вопросы фундаментальными для нашей страны: «Растущей экономике нужны кадры. Вместе с муниципалитетами будем решать эту задачу».

На сегодняшний день в регионе отмечается высокая востребованность специалистов: по данным центра, на одного зарегистрированного безработного приходится в среднем 17 вакансий.

Историческое наследие наукограда

В ходе проведения совета его участники посетили знаковую достопримечательность Обнинска — Первую в мире АЭС. Именно благодаря этому уникальному объекту 70 лет назад город появился на карте. Запустив атомную станцию, наша страна в целом и Обнинск в частности доказали свое лидерство в атомной отрасли.