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Общество

Волонтёры «Лизы Алерт» разыскивают 27-летнюю калужанку

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обратился к жителям Калуги с просьбой помочь найти пропавшую девушку.
Ольга Володина
17.06, 15:48
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Илария Руслановна Максина (Джильнишева) не выходит на связь с 11 июня.

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы красного цвета и карие глаза. Во что была одета девушка на момент исчезновения неизвестно.

Волонтёры просят всех, кто видел Иларию или знает, где она может находиться, сообщить информацию по бесплатному телефону горячей линии 8 800 700-54-52.

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