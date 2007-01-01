Волонтёры «Лизы Алерт» разыскивают 27-летнюю калужанку

Поисковый отряд «Лиза Алерт» обратился к жителям Калуги с просьбой помочь найти пропавшую девушку.

Илария Руслановна Максина (Джильнишева) не выходит на связь с 11 июня.

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы красного цвета и карие глаза. Во что была одета девушка на момент исчезновения неизвестно.

Волонтёры просят всех, кто видел Иларию или знает, где она может находиться, сообщить информацию по бесплатному телефону горячей линии 8 800 700-54-52.