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Общество

Дожди снизили класс пожарной опасности почти во всех районах Калужской области

Проливные дожди и похолодание помогли снизить пожарную опасность в лесах Калужской области.
Ольга Володина
17.06, 13:21
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По данным регионального МЧС, на большей части территории сейчас безопасно или почти безопасно. Об этом сообщили 17 июня.

В Ферзиковском, Перемышльском, Бабынинском, Мосальском, Юхновском, Износковском, Мещовском, Сухиничском, Думиничском, Ульяновском, Козельском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Медынском, Тарусском, Дзержинском муниципальных образованиях, а также в Калуге и Обнинске установился первый класс опасности.

В трёх муниципальных округах — Спас-Деменском, Кировском и Барятинском — сохраняется второй класс.

Самая сложная обстановка в трёх округах: Жиздринском, Хвастовичском и Людиновском. Там установлен высокий четвёртый класс.

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