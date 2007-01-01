Калужанин задолжал 120 тысяч рублей на алименты ребёнку

В среду, 17 июня, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в неуплате алиментов на своего несовершеннолетнего ребёнка.

— По решению суда мужчина был обязан выплачивать алименты, но свои обязательства он не выполнил. В октябре 2025 года его привлекли к административной ответственности. С ноября 2025 года по март 2026 года он снова не выплатил деньги. Накопился долг в размере 120 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.